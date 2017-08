‘Das Konzert aus dem Kesselhaus’ van Helene Fischer verschijnt op 8 september

Met haar zelfgetitelde studioalbum, dat op 12 mei jl. uitkwam, heeft HeleneFischer opnieuw bewezen een enorm publiek in vervoering te kunnen brengen. Alsinds de release staat het album ’Helene Fischer’ onafgebroken in de AlbumTop 10 in zowel Duitsland, Oostenrijk als Zwitserland. Van Fischer is bekend dathaar werk zich in kwaliteit meet met dat van haar internationale collegasupersterren. Dat maakt Fischer uniek en een van de meest succesvolle Europese artiesten van ditmoment.



