De RADIONL & MediaMarkt Zomertoer vindt plaats op zondag 20 augustus 2017

De RADIONL& MediaMarkt Zomertoer zal voor het derde jaar neerstrijken op de Voorwaarts in Apeldoorn. Op zondag 20 augustus vanaf 12:00 uur barst het feest los met diverse artiesten van Nederlandse bodem. Het parkeerterrein voor de MediaMarkt zal worden omgebouwd tot een festivalterrein met een groot podium van RADIONLalwaar John de Bever, Marianne Weber, Belinda, Wolter Kroes, Rene Schuurmansm, Ronnie Ruysdael, George Baker en nog vele andere artiesten te gast zullen zijn. De gehele Zomertoer zal live worden uitgezonden op RADIONL. De Zomertoer toert elke zomer langs diverse grote en kleine steden en wordt altijd erg druk bezocht.De entree is gratis.Meer informatie over de RADIONL& MediaMarkt Zomertoer, artiesten en locatie is terug te vinden op: www.facebook.com/gekopmuziek



