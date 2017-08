De zomer in je huiskamer met Tekjero van Rooie Rico XXXL

Een slechte zomer? Niet langer met deze zomerse single. Rooie Rico XXXL brengt het zonnetje in je huis met het nieuwe feestlied ‘Tekjero’.‘Tekjero’ is een geweldig zomerse plaat met Spaanse invloeden en uiteraard een hoop plezier zoals we van Rooie Rico XXXL kunnen verwachten. Rooie Rico vertelt in het lied dat hij net terug is van de vakantie aan de Costa in de sol en dat hij daar elk jaar op zoek is naar een Spaanse schoonheid die ‘Te quiero Rooie Rico ’ in zijn oor fluisterde.



