Debuutsingle van Mark & Janina een feit

Het duo Mark & Janina blaast met de single “Sweet Rendezvous” nieuw leven in de authentieke Volendamse Palingsound. Met deze door Kees Plat (Tribute To The Cats Band) geschreven en geproduceerde track levert dit duo een zeer herkenbare debuutsingle af, waar Volendammers patent op lijken te hebben. De in Nieuwegein geboren Mark van Veen kwam in 2010 in contact met Kees Plat, die zijn debuutsingle schreef en produceerde. Enkele singles volgden en dit jaar besloot Mark om samen Janinaeen duo te vormen.



klik hier voor het originele artikel