Debuutsingle voor Gewoon Michel

GewoonMichel is al een tijdje bezig met zingen. Hij heeft echter nog nooit een nummer uitgebracht. Na veelreacties te hebben gekregen van diverse mensen om zich heen, maar ook van collega artiesten heeft Michel besloten om een single op te nemen.Hijis op zoek gegaan naar een studio en vond die in Apeldoorn bij Anro Produties. Roy Otters van Anro Producties heeft samen met Michel de tekst geschreven van 'Dit is wie ik nu ben'.Roy Otters heeft de muziek erbij gemaakt. Michel is door zijn levenservaring op het idee voor ditnummer gekomen.



