Demy de Groot verrast fans met aanstekelijk dansbaar nummer ‘Hé ja jij’

Voor zijn nieuwe single ‘Hé ja jij’ heeft Demy de Groot alles uit de kast getrokken om er een dansbaar lied van te maken. Het bevat zomerse klanken die volgens de zanger zeker voor volle dansvloeren gaat zorgen. Naast een hele leuke tekst, geschreven door zijn tekstschrijver Chris Cohen, is ook deze keer weer gekozen om tijdens de opname gebruik te maken van veel live instrumenten.Dat Demy graag over het vrouwelijk schoon zingt is allang geen verrassing meer.Zijn vorige singles zijn daar getuige van.



