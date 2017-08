Dennis de Weerd trekt toch de stoute schoenen weer aan

Het was een tijdje stil rondom Dennis de Weerd. Toch heeft 'de zingende loemiaboer' uit Hoogeveen de stoute schoenen weer aangetrokken en een nieuwe single te lanceren.Na 'Dans met mij'( 2008) en ' Het is maar goed' ( 2011) komt hij nu met 'Nog Jong'. Hij nam het geheel op in de studio van Arjan Venemann.Dennis heeft naast zijn werk als Loempiaboer twee grote hobby’s en dat zijn biljarten en zingen. Beiden doet hij heel erg graag. Bovendien is hij nu Regioheld bij RADIONL.



