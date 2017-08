Déon Leon lanceert eerste solo single

Voormalig Popstars winnaar Déon Leon (27) lanceert vandaag zijn eerste solo single ‘Geef je over’. Nadat hij in 2008, samen met twee andere kandidaten, Popstars won, belandde hij in de popgroep RED. Met ‘Step into the Light’ scoorden zij een nummer één hit. Het grote succes bleef echter uit en de groep ging uit elkaar. Sinds 2012 is Déon de leadzanger van één van de beste en populairste coverbands van Nederland ‘Beethoven’. Hierdoor ontwikkelde hij zich enorm als zanger.



