‘Duizend nachten, duizend dromen’…nieuwe single van Wilbert Pigmans

Zingen, platen draaien, licht en geluid verzorgen; Wilbert Pigmans, de vaste huiszanger van De Après Skihut in Rotterdam, is een duizendpoot als het op dit soort zaken aan komt. De Bosschenaar bracht 11 jaar geleden alweer zijn eerste single uit. Dit nadat hij door het bezoeken van cd-presentaties besmet raakte met het artiestenvirus met als belangrijk bestandsdeel; “de mensen vermaken”. Sinds het moment in 2014 dat hij tot volle tevredenheid zijn singles onderbracht bij JC-Records, gaat het in meerdere opzichten super.



klik hier voor het originele artikel