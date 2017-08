Een hit komt niet uit lucht vallen. John de Bever wel!

Een gijzeling én een vrije val: John de Bever heeft een nu al memorabele ochtend achter de rug! De ‘Oranje volksheld’ schitterde gisterenavond nog op het 'Voetballer van het jaar Gala 2017' en is zojuist vanaf grote hoogte (vier kilometer), op spectaculaire wijze én door grote snelheid (200 KM per uur) met beide benen op de grond gezet!Uit handen van Marianne Weber en zijn 80-jarige vader Daan, heeft hij voor het behalen van meer dan 10 miljoen Youtube views voor 'Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht' een bijzondere award ontvangen. Een in Nederland, voor dit genre muziek een unieke en zeldzame prestatie!



