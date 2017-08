Erik van Klinken presenteert z’n nieuwe album ‘Lekker doodgewoon’ in Emmen

Een droom van Erik van Klinken komt uit op zondag 1 oktober 2017. Koos Alberts reikt dan namelijk in het Hampshire Hotel, van Schaikweg 55 te Emmen aan Erik z’n debuutalbum ‘Lekker Doodgewoon’ uit. Meewerkende artiesten zijn Ancora, Koos Alberts, Belinda Kinnaer en Boer Geert. Taeke Wouda en Alfred Voogd zullen deze gratis toegankelijke middag presenteren. De aanvang is omstreeks 16.00 uur en de zaal gaat open om 15.30 uur. Er zijn tevens VIP kaarten ( All Inn)voor € 75.00 verkrijgbaar via www.erikvanklinken.nl . Na 7 jaar hard werken is het album ‘Lekker doodgewoon’ een feit. ‘Ik ben er ontzettend trots op. Een album wat ik niet had kunnen maken zonder mijn gezin, vrienden en m’n fans. Mijn vrouw en m’n gezin wil ik daarom bedanken voor de ruimte die ze mij geven om dit mooie vak te beoefenen’, aldus Erik.



klik hier voor het originele artikel