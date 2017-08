Erwin Fillee brengt ‘Zeg me nu de waarheid vriend’ opnieuw uit

Na het verschijnen van zijn soloalbum ‘Goud’ in maart 2017 kreeg Erwin Fillee van vele kanten het verzoek om zijn oude succes ‘Zeg me nu de waarheid vriend’ opnieuw uit te brengen.25 jaar geleden is dit nummer met live-band opgenomen, en in 2017 opnieuw door Erwin ingezongen. Net als toen is het nummer door Erwin zelf geproduceerd, ook al deed hij het toen met de veel te vroeg overleden zanger/producer Michel Kristen.

Na lang aarzelen is er een videoclip van dit nummer op genomen.



