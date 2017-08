Erwin Weitering lanceert debuutsingle ‘Kijk maar vooruit’

Een nieuwe zanger die nu het grote publiek wil laten horen wat hij in zijn mars heeft, een gewone, spontane maar zeker ook gezellige volkse jongen met een grote passie voor de Nederlandstalige muziek!"… dat is Erwin Weitering. De uit het Drentse dorp Emmer-Compascuum afkomstige zanger heeft de passie voor muziek geërfd en meegekregen van zijn, helaas overleden opa Hermanus Veenstra die ook dagelijks met muziek bezig was. Als zijn opa dit nummer had gehoord dan was het voor hem al een grote hit geweest.



