Evert Wolters werkt zelf mee aan nieuwe single

Even een kant en klaar liedje inzingen, zit er voor Evert Wolters niet meer in. Aan zijn nieuwe single ‘Hoe ver kan ik gaan’ heeft hij meegeschreven en daarna moest hij er in de studio zelf een liedje van maken. Evert Wolters wordt nu enige tijd begeleid door Willie Oosterhuis en Musicfarm. Zij vinden dat muziek echt persoonlijk is. Daarom heeft de zanger in eerste instantie al meegeschreven aan zijn nieuwe single ‘Hoe ver kan ik gaan’. “Iets wat ik voorheen nooit van mezelf gedacht had”, aldus Wolters.



