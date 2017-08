Evert Wolters wordt verrast met 56.000 steentjes

Evert Wolters uit Emmen presenteerde gisteren zijn nieuwe single 'Hoe ver kan ik gaan' op bomvol plein tijdens de Gouden Pijl in Emmen.Backstage werd Evert zelf verrast door een fan met een groot cadeau. Ze had een bijzonder portret gemaakt van Evert. Het portret is opgebouwd uit 56.000 kleine steentjes.De fan gaf aan er 4 weken bezig te zijn geweest. De techniek heet Diamond Painting. "Geweldig om te zien dat mensen gelijk het liedje oppakken en mee kunnen zingen.' aldus een stralende Evert Wolters.



