Feest DJ Arjen en Roosy gaan ‘Nooit meer terug naar huis’

Feest DJ Arjen’s eerste single is een feit. Over: Vakantie. Zoals we ons dat allemaal herinneren.Als 17 jarige kwam hij voor het eerst in aanraking met het DJ vak. Zijn neef moest ergens draaien, en hij werd meteen aangestoken met het DJ virus. Sindsdien gaat het hard: Elk weekend draait Feest DJ Arjen het dak er af.Dus ging Arjen op zoek naar een studio om zijn eerste single te maken. Zijn boodschap was duidelijk: Een echte zomersingle, die het ultieme vakantiegevoel weergeeft. En zeg nou eerlijk: We herkennen de situaties allemaal, toch?



klik hier voor het originele artikel