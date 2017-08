Frans Bauer & Laurens van Wessel verantwoordelijk voor nieuwe single Ray Smith

De in Amersfoort woonachtige Fries, Ray Smith speelde gitaar en zong in het verleden bij uiteenlopende bands. Hij scoorde in 2005 zelfs een heuse zomerhit aan de Turkse kustregio met de dance-clubmix ‘Crazy Way About You’, gemaakt door DJ Ozzie. Deze veelzijdige zanger, gitarist en toetsenist die zowel Fries als Indonesische bloed door de aderen heeft stromen, brengt vanaf 2004 solo materiaal op de markt en is een graag gezien gast. Vorig jaar kwam hij in contact met producer Laurens van Wessel.



klik hier voor het originele artikel