Freddy Cadel zingt over Aleta

Freddy Cadel zijn zangcarrière begon pas in oktober 2016. Hij bracht toen meteen een minialbum en een single. In juni kwam er een nieuwe single bij, met als titel ‘I really don’t want to know’. Het waren allemaal bekende covers van Elvis Presley maar op de typische Freddy Cadel manier gezongen. Freddy vond het nu tijd worden voor een eigen nummer. Hij kwam in contact met Darrell Colvin, een in Amerika bekende componist en schrijver van countrymuziek. Via hem kreeg hij het nummer met als titel ‘Aleta’ aangeboden.



