Gino Meijs lanceert zomers nummer ‘We dansen samen’

‘We Dansen Samen’ is de nieuwe single release van de uit Tilburg afkomstige Gino Meijs (27). Eerder bracht Gino singles uit zoals ‘In De Zomerzon’ en ‘Blijf Tot Morgen’. Voor de nieuwe single dook Gino de studio in van topproducer Manfred Jongenlis (bekend van o.a. Willem Barth, John West, Sieneke, Grad Damen e.v.a.). Het resultaat is een uiterst zomerse en dansbare track geworden waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Gino schreef zelf, samen met Manfred Jongenelis de tekst van ‘We Dansen Samen’.



