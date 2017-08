Guus Meeuwis eerste gast Ilse’s Veranda – vanaf 7 september NPO 1

Zanger Guus Meeuwis reist af naar het Amerikaanse Nashville als eerste gast in Ilse’s Veranda. In het nieuwe AVROTROS-programma, dat vanaf donderdag 7 september te zien is op NPO 1, ontvangt Ilse DeLange wekelijks een bekende Nederlandse artiest op haar veranda in de geboortestad van de countrymuziek. Naast Guus Meeuwis gaan ook Barry Hay, Marc-Marie Huijbregts, Douwe Bob, Ellen ten Damme en Kenny B samen met Ilse op ontdekkingsreis door Nashville, aan de hand van een countrynummer dat diepe indruk heeft gemaakt op de artiest.

Aflevering 1 – donderdag 7 september – Guus Meeuwis

Guus Meeuwis komt naar Nashville om meer te weten te komen over de herkomst van de countrymuziek en wat voor invloed het leven op het platteland heeft op deze muziek. Veel countryliedjes zijn smartlappen; trieste levensverhalen die in muziek worden verwerkt. Guus wil tijdens zijn reis in contact komen met een artiest die zijn of haar eigen smart heeft omgezet in nummers, met als doel voor Guus om muzikale inspiratie op te doen en zijn eigen emoties te verwerken in een nieuw lied.

Aflevering 2 – donderdag 14 september – Barry Hay

Barry Hay, leadzanger van Nederlands succesvolste Rock ’n Roll band Golden Earring, is in Nashville met een zeer specifieke wens; om Brenda Lee, de lievelingszangeres van zijn moeder te ontmoeten. Bovendien wordt Brenda Lee al tientallen jaren bezongen in de wereldhit ‘Radar Love’ van de band. Speciaal voor Barry gaat Ilse op zoek naar Brenda Lee, terwijl Barry een bijzondere ontmoeting heeft met Amerikaanse oorlogsveteranen. Inspirerende mensen met indrukwekkende levensverhalen. Verhalen die op vele fronten raakvlakken blijken te hebben met het bewogen levensverhaal van Barry zelf.

Aflevering 3 – donderdag 21 september – Marc-Marie Huijbregts

Marc-Marie Huijbregts is groot fan van countrymuziek. De rode draad door zijn leven en theaterstukken is de vraag: kan ik mijzelf zijn? En wellicht is hij daarom ook wat terughoudend om naar Nashville te komen, want het zuiden staat niet bepaald bekend om zijn tolerantie tegenover de homoseksuele gemeenschap. Terwijl Marc-Marie onderzoekt wat daarvan waar is, probeert Ilse om Marc-Marie's grote idool Wynonna Judd op te sporen. Wynonna Judd vormt samen met haar moeder in de jaren ‘80 The Judds. Goed voor 20 miljoen verkochte platen en 15 nummer 1 hits. Daarna start Wynonna een succesvolle solocarrière.

Aflevering 4 – donderdag 28 september – Douwe Bob

Douwe Bob is een groot liefhebber van outlaw country-sterren als Hank Williams en Johnny Cash. In hun liedjes wordt vaak gezongen over moord, het leven in de gevangenis en over het plegen van overvallen. Douwe komt naar Nashville om uit te zoeken hoe het met het outlaw gehalte in de countrymuziek staat. Hij bezoekt The Cabin, de opname studio van Johnny Cash, waar hij ook diens zoon ontmoet. Als ultieme afsluiter wil Douwe graag, zoals zijn grote held Johnny Cash, optreden in een gevangenis.

Aflevering 5 – donderdag 5 oktober – Ellen ten Damme

Ellen ten Damme is een echt multitalent: internationaal zangeres, actrice, danseres en circusartiest. De country scene is van oudsher een echt mannenbolwerk, waarin het leven van de hardwerkende man werd bezongen. Maar wat was de positie van de vrouw binnen de countrymuziek? Om dit te onderzoeken komt Ellen naar Nashville en beperkt zich niet alleen tot de muziek, maar kijkt ook naar de positie van de vrouw in de Amerikaanse samenleving. In bijna de helft van de Amerikaanse gezinnen is de vrouw de kostwinner. In Nashville leeft ruim 1 op de 3 gezinnen, waar een vrouw de kost verdient, onder de armoedegrens. Ellen bezoekt in Nashville Felicia die met haar zeven kinderen op een trailerpark woont.

Aflevering 6 – donderdag 19 oktober – Kenny B

Kenny B bezoekt Nashville om te onderzoeken hoe het zit met raciale en sociale ongelijkheid in het zuiden van de VS. Op 30-jarige leeftijd moest Kenny Suriname verlaten en kwam in Nederland terecht als politiek vluchteling. Om deze reden hebben deze thema’s hem altijd bezig gehouden. Zijn vurige wens is om in Nashville Linda Martell te ontmoeten. Zij was de eerste donkere zangeres die het taboe doorbrak dat countrymuziek alleen door blanken gespeeld kon worden. Zij was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die optrad in de Grand Ole Opry; een traditioneel wit podium dat ook wel het thuis van de countrymuziek wordt genoemd. Linda Martell staat in totaal 12 keer in de Grand Ole Opry. Haar korte carrière stopt abrupt in 1974. Sindsdien heeft de countrywereld niets meer van haar vernomen.





