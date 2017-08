Henk Westbroek zingt over de diepste wens van vrijwel iedereen

‘De tijd komt, de tijd komt zeker dat het lot mij iemand voor het leven geeft.’ Aan het woord is Henk Westbroek. Deze shakespeareaanse volzin is te horen op zijn nieuwe single ‘De Tijd Komt’, waarin de voormalige frontman van Het Goede Doel de liefde op een onconventionele manier bezingt. Hetlied gaat over de diepste wens van vrijwel iedereen: het vinden van de enig échte partner voor het leven – overigens naast alle seksuele fantasieën – terwijl iedereen verdomd goed weet dat hij of zij de perfecte man of vrouw nooit tegen het lijf zal lopen.



