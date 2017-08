‘Hoeveel kilometers’….prachtige nieuwe single van Henk Wijngaard

”Het zoeken naar inspiratie voor liedjes over het chauffeursleven valt niet altijd mee. Zeker niet wanneer je er al meer dan 100 hebt geschreven, bezongen, en steeds weer probeert de emoties van onze mannen en vrouwen van de weg in een liedje neer te zetten.Maar dan ineens duikt er een liedje op van mijn studio producer Niels Lingbeek en na het een aantal keren te hebben beluisterd, is dit nummer uiteindelijk opgenomen en op cd gezet.Hopelijk voelen mijn fans en aanhang de emotie van de lange ritten en afstanden met mij mee.



