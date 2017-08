Jaman gewond na aanrijding…veroorzaker rijdt door

Jaman laat ons weten dta hij vanmiddag in Kampen gewond is geraakt aan z'n benen en handen vanwege een aanrijding. De veroorzaker daarvan is echter doorgereden. 'Ik wil diegene, in de witte bestelbus, die me zonet het ziekenhuis inrijdt vriendelijk bedanken voor het doorrijden na me te hebben afgesneden. Gelukkig kon in me net uitwijken. Thuis heb ik er even een verbandje om gedaan, maar het leek me toch beter om naar het ziekenhuis te gaan. Helaas kan ik daarom niet optreden in Bakkeveen', aldus Jaman.



