Jan Lelieveld (61) overleden

Vorige week maakte Jan Lelieveld via z'n Facebookpagina bekend dat hij op meerdere plekkenuitzaaiingen van kanker had en inmiddels was uitbehandeld. 'De uitzaaiingen warengegroeid op het skelet en de primaire bron van de kanker is niet gevonden. Ik voel me elke dag steeds zwakker worden. Chemotherapie heeft helaas geen zin meer, dus de behandeling voor de komende periode is puur gericht op pijnbestrijding', meldde Jan een week geleden.



