Jan Smit gaat met nieuwe single ‘De Wereld Rond’

Vandaag is de gloednieuwe single van Jan Smit verschenen. De release van de kersverse single getiteld 'De Wereld Rond' werd afgelopen week door Jan aangekondigd op zijn social media. Het lied is geschreven door Jan zelf en geproduceerd door Thomas Tol. Jan schakelde bij de productie hulp in uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Carel Kraayenhof werd gevraagd mee te spelen op de plaat. "Met 'De Wereld Rond' wilde ik graag een positieve boodschap overbrengen', aldus Jan.



klik hier voor het originele artikel