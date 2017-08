Jeroen Visser laat met ‘Ik had toch beter moeten weten’ horen wat hij in z’n mars heeft

Iets later dan gepland is hier de tweede single van Jeroen Visser. In onderling overleg is er even gewacht met de release van deze single, omdat zijn eerste single “Toen ik geld had, had ik vrienden” steeds meer aandacht kreeg en gedraaid werd bij vele radiostations.Een ontdekkingstocht van alle radiomakers, die in een keer Jeroen maar ook deze heerlijke eerste single omarmden.Tsja, …..dat maakt een ieder nieuwsgierig naar zijn nieuwe single 'Ik had toch beter moeten weten' natuurlijk.



