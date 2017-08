‘Jij hoort in mijn leven’…….nieuwe single van Marvin de Geest

Ruim 10 jaar geleden alweer greep de in 1989 in Arnhem geboren Marvin de Geest voor het eerst naar de microfoon. En niet zonder resultaat, het aanwezige publiek was meteen enthousiast en dat geldt evenzo voor Marvin zelf bij wie de smaak van optreden en entertainen direct zeer beviel. Enkele jaren nadien komt een droom uit als zijn eerste single ‘Liefdesverlangen’ verschijnt. Hij weet zich vanaf dat moment meteen in de belangstelling van vele radio- en televisiezenders te zetten



klik hier voor het originele artikel