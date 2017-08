Joey Hartkamp beleeft succesvolle periode

Het zijn mooie tijden voor Joey Hartkamp die met zijn single ‘Ik Vind Je Sexy’ is terug te vinden aan de top van de Nederlandstalige hitlijsten. Maar niet alleen op muzikaal gebied is de zanger succesvol. Samen met zijn broer Michael organiseren zij op 2 september het festival ‘FeestBeesten Zomer Plein Festijn’ in Rheden (gld) en deze is op enkele kaarten na uitverkocht.Het is inmiddels de vijfde editie van FeestBeesten en het jubileum wordt gevierd tijdens een zomers festival met een keur aan artiesten. Zo zijn er optredens van o.a. Snollebollekes, Lange Frans, Django Wagner, John de Bever, Stef Ekkel, Peter Beense en natuurlijk Joey Hartkamp zelf.In het najaar staat er tevens een verrassing op het programma waar Joey nog weinig over wil loslaten.



