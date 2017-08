Johan Heeren neemt liedje op voor z’n vriendin

Omdat Johan Heeren al jaren geniet van het nummer 'Pledging my love' vroeg hij aanHenk van Broekhoven, beter bekend als John Spencer, om er een Nederlandstalige bewerking van te maken.De originele versie dateert uit 1955 en werd gezongen door Johnny Ace. Johan kende het nummer voornamelijk van Elvis Presley die het liedin 1976 op de plaat zette. Het resultaat is 'Voor altijd mijn liefste', een eigentijdse versie, gestoken in en volks jasje. Daardoor is het toch weer een echte Johan Heeren plaat geworden die hij eigenlijk opnam voor z'n vriendin.



