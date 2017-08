Johnny Valentino komt met het aanstekelijke zomers liedje ‘De Waka Waka’

Daar is tie weer… Johnny Valentino komt met een heerlijk, aanstekelijk, zomers liedje ‘De Waka Waka’. Een heerlijke, dansbare, swingende, zomerse, positieve meezinger zoals we gewend zijn van Johnny, die prima aansluit bij zijn vorige singles. Na ‘Mamacita’, ‘Oh Carol’ en het zeer gevarieerde album ‘Het beste van…’ gaat Johnny verder door in de lijn van zomerse klanken.Johnny geniet van deze zomer en gaat er met zijn positieve vibe weer keihard tegenaan. ‘



