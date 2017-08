Kabouter Plop bestaat 20 jaar!

De allereerste aflevering van Kabouter Plop in Vlaanderen werd op 27 augustus 1997 uitgezonden bij VTM. Op 1 september 1998 verscheen de populaire kabouter voor het eerst bij de TROS op de Nederlandse televisie. Het kinderprogramma kende meteen een gigantisch succes, goed voor in totaal 295 afleveringen. De vaste cast bestond oorspronkelijk uit vier kabouters, Plop, Kwebbel, Lui en Klus. Die werd in 1998 en 1999 nog aangevuld door Smul en Smal. Na enkele jaren verschenen de kabouters ook op het witte doek in 10 langspeelfilms.



klik hier voor het originele artikel