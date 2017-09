Kees Versluys komt met uptempo single

Soms heb je dat gevoel… Je wilt eigenlijk nog langer feesten en de gezellige uurtjes met je vrienden voortzetten.Zo dacht ook Kees Versluys. Op het moment dat de laatste toegift gegeven is en de spots doven wil je nog niet huiswaarts.Met de nieuwe uptempo single Morgen Is Nog Heel Ver Weg wil Kees Versluys er, zoals altijd, hard aan werken om zijn release op een hoog niveau neer te zetten.De muziek geeft al bij het intro een gevoel van herkenning. Je gaat een beetje terug in de tijd. Blues, Rock & Roll, Starsisters, het swingt…..



klik hier voor het originele artikel