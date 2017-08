Kim-Lian van der Meij, Tim Douwsma en Sharon Doorson vormen vakjury bij Junior Songfestival

Al vijftien jaar lang biedt het Junior Songfestival de grootste talenten een kans om op jonge leeftijd in de schijnwerpers te staan en Nederland te laten zien wat zij in huis hebben. Ook dit jaar strijden de kinderen maandenlang voor de ultieme prijs: Nederland vertegenwoordigen voor een miljoenenpubliek tijdens de internationale finale in Georgië. Intussen zijn de finalisten van de halve finales bekend, maar welke act wordt gekroond tot de allerbeste van 2017? Deze beslissing ligt in handen van de vakjury. Aan Kim-Lian van der Meij, Tim Douwsma en Sharon Doorson de mooie maar zware taak om te bepalen wie de winnende act wordt van het Junior Songfestival!

Junior Songfestival-presentatrice Romy Monteiro is verheugd met de vakjury. “Kim-Lian, Tim en Sharon hebben al veel bereikt in hun muzikale carrière. Zij weten hoe het is om op een podium te staan en op te treden voor publiek. Het is en blijft toch een heel avontuur voor de kinderen. Deze juryleden kunnen de acts fantastisch adviseren en ik heb het volste vertrouwen in hun oordeel!”

Naast de vakjury is ook een jury samengesteld met Junior Songfestival winnaars. Zij mogen na beide halve finales besluiten welke afgevallen act alsnog een wildcard voor de finale ontvangt. Deze jury bestaat uit Ralf Mackenbach, Mylène & Rosanne en Kisses.

De acts

In juni is bekend geworden welke zes acts optreden in de halve finales van het Junior Songfestival. Dit zijn de drie solisten Manouk, Montana en Sezina, het duo Wieke & Dylan, de meidengroep DREAMZ en de jongensgroep FOURCE. Wie weet de jury te overtuigen en mag in november zijn koffers pakken voor Georgië?

Elke woensdag en vrijdag zijn de voorbereidingen van de finalisten te volgen op Zapp.nl en YouTube.





klik hier voor het originele artikel