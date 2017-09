Ladies of Soul geven extra show in de Ziggo Dome wegens aanhoudende kaartverkoop

Ladies of Soul kondigen vandaag een extra avond aan in de Ziggo Dome op vrijdag 23 maart2018. Speciaal voor klanten van Ziggo start vrijdag 1 september de pre-sale voor dezetickets. Vanaf maandag 4 september zijn de tickets voor iedereen beschikbaar viaeventim.nl. Met Ladies of Soul bundelen Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer,Berget Lewis en hun gastartiesten, waaronder in 2018 very special guest Trijntje Oosterhuis, hun muzikale krachten en brengen een ultieme avond voor muziekliefhebbers.



