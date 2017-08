Maico zingt en signeert bij Media Markt Enschede

Op zaterdag 19 augustus 2017 geeft Maico een optreden en signeersessie bij de Media Markt (De Klanderij) in Enschede. Hij bracht enkele weken geleden zijn nieuwe single 'Lach, leef en geniet' uit.Liefhebbers en fans van het Nederlandse lied zijn die dag van 14.00 uur tot 15:00 uur van harte welkom.De jeugd van de in 1995 in Enschede geboren zanger stond al vanaf begin af aan in het teken van de Nederlandstalige muziek. Zijn carriére begon tijdens het carnaval in 2010 waarbij hij het publiek verraste met zijn zangprestatie.



