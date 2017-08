Nelis Leeman heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 21 augustus is dat ‘Dans met mij’, de nieuwe single van Nelis Leeman. De 28-jarige zanger uit het Noord-Brabantse Made was aanvankelijk actief als diskjockey maar scoorde vorig jaar zelf een grote hit met ‘Wie denk je wel wie ik ben’. Ook deze opvolger belooft weer hoge ogen te gooien. Het is een aanstekelijk uptempo liedje, voorzien van een gypsy-sound vol passie en vuur. Het bijbehorende rappe en trefzekere gitaarspel maakt dit een heerlijke nazomerplaat waarbij je niet stil kunt blijven staan!



