Nie Wies presenteert zijn nieuwe single ‘Wi-j hebt gin hoast’

Nadat de vakantie voor de meeste mensen weer achter de rug is, komt de boerenrockformatie Nie Wies met het nummer "Wi-j hebt gin hoast".Het gejaagde leventje begint voor de meesten weer.Lange files ontstaan weer, en de bumperklevers zijn weer van de partij.Op het werk is de spanning weer om te snijden, omdat er een deadline gehaald moet worden.De band Nie Wies heeft daar geen last van. 'Doe toch eens rustig in deze gejaagde maatschappij,waar wij elkaar de kop gek proberen te maken.Wat vandaag nie af komt, komt morgen wel, aldus Nie Wies.



klik hier voor het originele artikel