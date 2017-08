Nieuwe single Danny Mirror & The New Gospel Sensation!

Ruim 7 jaar geleden werd Danny Mirror (Eddy Ouwens) opgenomen in verslavingskliniek Solutions. Hier maakte hij kennis met een eeuwen oud, prachtig gebed geschreven voor iedereen die verslaafd is of wel wat steun kan gebruiken. Dit gebed wordt overal ter wereld nog dagelijks door miljoenen gebruikt.Nadat hij hersteld was van zijn verslaving was het gebed "onder zijn huid gaan zitten" en componeerde hij er muziek bij.Bruce R.F Smith schreef in samenwerking met Danny's dochter November Graye een aanvullende tekst.



