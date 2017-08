Nieuwe single ‘Sterker dan ooit ‘ van Stefan van Loon is op z’n huid geschreven

De in Den Helder geboren en getogen zanger Stefan van Loon is een relatieve nieuwkomer in de muziekwereld. Stefan was voorheen beveiliger, maar is sinds enkele jaren huisvader. Muziek was altijd al zijn hobby, maar sinds die tijd staat hij ook echt achter de microfoon en dat is naast de zorg voor zijn kinderen, zijn tweede passie geworden. Bij optredens wordt hij altijd vergezeld door zijn vriendin die alles voor hem regelt en tevens het geluid voor hem verzorgt, samen staan zij enorm sterk.



