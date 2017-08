Nieuwe single van Tina Trucker en Hessel Wijkstra herbergt swingend karakter

In 2016 scoren Tina Trucker en Hessel Wijkstra met het in drie talen uitgebrachte liedje “Truckdrivers”. Het werd volop gewaardeerd in het land en was een ongekend succes.Dit succes was voor vele fans aanleiding te vragen naar een vervolg hierop.Tina en Hessel hebben niet alleen als collega’s maar ook privé, een goede band met elkaar en ook op het podium gaat het heel goed samen. Beiden hebben ze natuurlijk dezelfde passie, het truckerslied en een tic voor vrachtwagens!



