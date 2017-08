Nieuwe vormgeving Oranje Top 30

De Oranje Top 30, de Nederlandstalige hitparade die gratis beschikbaar is voor lokale en regionale omroepen, heeft een nieuw jasje. Op zowel radio, tv als internet is sinds deze week de nieuwe vormgeving te zien en te horen. De oude vormgeving van de Oranje Top 30 kwam uit 2012 en was na 5 jaar toe aan vernieuwing.Onder leiding van Frank Verkooyen van "The Boom! Music" uit Breda is de audio vormgeving gemaakt. Frank Verkooyen is in de Nederlandse muziekindustrie geen onbekende en heeft menig compositie en muziekproductie op zijn naam staan.



