Oranje versie ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ van John de Bever op nummer 1

De speciale oranje versie van 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' blijkt een schot in de roos. De originele tekst is door Marianne Weber bewerkt en opgenomen bij Manfred Jongenelis in Etten-Leur. Tijdens de huldiging in Utrecht zal hij het nummer vanaf het podium ten gehore brengen. Inmiddels staat hij in de I-Tunes top 100 al op nummer 1. De telefoon van de Bever heeft vandaag overuren gemaakt. Hij was te horen bij een groot aantal radiostations, waaronder RADIO538, 3FM, Sterren.nl en RADIONL.



