Piet Schilder overleden aan de gevolgen van kanker

Op donderdag 10 augustus 2017 is Piet Schilder op 62 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden aan de gevolgen van kanker. De muziek van deThe Cats liep als een rode draad door het leven van Piet.Op jonge leeftijd was hij al fan van The Cats. Met zijn band Next One scoorde hij in 1982 de hit ’Cats Forever’.Na deze muziekcarrière richtte Schilder zich op zijn juwelierszaak. Tot hij in 2001 werd gevraagd om als zanger eenmalig een ode te brengen aan The Cats. De Tribute To The Cats Band was een feit.



