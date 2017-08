Radio Valencia feesten 19, 20 en 21 augustus 2017 in het Belgische Meer

Op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 augustus organiseert Radio Valencia wederom de jaarlijkse Valencia feesten in het Belgische Meer. De zaterdagavond staat in het teken van de Valencia feestparade. In de grote feesttent zullen vanaf 20.00 uur optredens zijn van: Sam Gooris, Get Ready, Johan Heeren, Rene Redley, Roy Geerts, Jose’Sep, Steve Tielens, Mark van Overveld, Belinda en Jose’, Mariska BE & Mitch Kerstens.Op zondagmiddag opnieuw een keur aan gezellige artiesten. Vanaf 13.30 uur optredens van: DUO NL, Andy de Witt, Anita & Ed, Gio Swikker, Djaimy Veugelink, Jamie van Boxtel, Christien, Angela, Youri Rijpers, Kees Versluijs, Marlane, Dennie Damaro, Freddy Davis, Erwin Akkermans, Thom Craane, 4 Party, Johnny Valentino, Wilbert, Mister Nightlife, Chris Reilhof, Wendy de Laat & Jan Koevoet.



klik hier voor het originele artikel