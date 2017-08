RADIONL Zomertoer komende vrijdag naar Zwolle

Tijdens de zomermaanden komt onze mediapartner RADIONL naar je toe met het gratis toegankelijke evenement de Zomertoer, met optredens van bekende artiesten en een live uitzending vanaf locatie. Vrijdag 18 augustus strijkt de RADIONL Zomertoer vanaf 19.00 uur neer op het Meerminplein in Zwolle in het kader van het Stratenfestival. Er zijn optredens van Ancora, Tino Martin, Jan Keizer & Anny Schilder, Gebroeders Ko, René Karst, Django Wagner, Jacques Herb, Sieneke, Wimmie Bouma, Marco de Hollander, Stef Ekkel, Jeffrey Kuipers, Kevin Koning, New Timeless, Yosee, Dennis Jones, Ronnie van Bemmel, Danilo, Harten 10, Henri van Velzen, Bassistent en Wesley Wolters.



