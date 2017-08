Ray Co brengt ode aan Eddy Wally met “Dans met mij de laatste tango”

De Rotterdamse zanger Ray Co (red. Rene Koenegras) is inmiddels alweer toe aan zijn 4e single.Met zijn nummers; “Als de bel weer gaat”, “Jou herken ik met gesloten ogen” en “Weer als een kind” laat de eigenaar van zijn eigen theaterbedrijf zijn grote veelzijdigheid in muziek zien. Voor zijn nieuwe singel vroeg hij aan producer/componist André Kooiman om een remake te maken van het nummer; “Dans met mij de laatste tango” in de versie van de Vlaamse zanger Eddy Wally. Het resultaat is een nieuwe versie van de origineel Duitstalige tango.



