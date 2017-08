René Shuman & Angel-Eye brengen ode aan Elvis en TV Oranje geeft vrijkaarten weg

Deze maand is het veertig jaar geleden dat Elvis Presley overleed. Daarom verzorgen René Shuman & Angel-Eye op zaterdag 26 augustus een groots Memorial Concert in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Samen met violen, blazers, dansers en een gospelkoor laten Mr. & Mrs. Rock-'n-Roll je de muziek van Elvis Presley en zijn tijdgenoten beleven als nooit te voren! Vanwege grote belangstelling is er een extra voorstelling om 14.30 uur. De dresscode is 'wit' en er worden tv-opnamen gemaakt.



klik hier voor het originele artikel