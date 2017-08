Ronald Visch (Rood-Hit-Blauw) verwacht snelle doorbraak van Karel Mahieu

Dat Ronald Visch een neusje heeft voor aanstormend talent is in het (recente) verleden al meermalen gebleken. Menig nu landelijk bekende artiest zette in de stal van Rood-Hit-Blauw zijn- of haar eerste stapjes en kreeg de kans en ruimte, zich volledig te ontplooien als vertolker van het Nederlandse lied. En de volgende dient zich alweer aan! Karel Mahieu ontving als 13-jarige louter lovende kritieken als hij op zeer volwassen wijze Elvis Presley weet te coveren tijdens The Voice Kids.



