Slimmeriken en darttalenten in Smart&Dart met Buddy Vedder

Slimmeriken en darttalenten bundelen hun krachten in Smart&Dart. In deze spannende, nieuwe kennisquiz met Buddy Vedder dienen de kandidaten niet alleen over goede algemene kennis te beschikken, maar moeten ze ook nog eens trefzeker zijn. Zowel de juiste antwoorden als de score op het grote dartbord leveren punten op. Smart&Dart is vanaf maandag 4 september, elke werkdag, te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.

Elke aflevering gaan twee kandidatenkoppels, met een denker en een darter, in de leeftijd tussen de 11 en 14 jaar de strijd met elkaar aan. Aan de denker de taak om pijlsnel te antwoorden en aan de darter om met 1 pijl een flink aantal punten te gooien. Het team dat na twaalf vragen de hoogste heeft, is door naar de finale. In die finale is de grote vraag hoe snel het lukt om van 180 naar 0 te gooien? Lukt het om op 0 of daaronder te komen dan gaat het team naar huis met een leuk geldbedrag. Zo niet, dan gaan de slimmerik en het darttalent met lege handen naar huis.

De kennisquiz speelt zich af in een virtuele studio met augmentend reality. Speciale technieken uit de gaming industrie zijn gebruikt waarmee Smart&Dart de eerste virtuele gaming show voor kinderen is.

Commentaar bij Smart&Dart wordt gegeven voor Frank Vischschraper. Bekend als commentator bij de grote darttoernooien en verschillende tv-programma's.





