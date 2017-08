The Good Life Federation lanceert nieuwe single

De mannen van The Good Life Federation lanceren een nieuwe single met bijbehorende videoclip. Dit keer in een andere stijl als de vorige twee singles. De kersverse single van dj/producer Brad Grobler, zanger Stevie Maxx en MC Juice gaat dit keer over twee personen die elkaar leuk vinden terwijl er maar geen actie komt tussen beiden. De vraag in dit nummer is dan ook waar het wachten op is. De Engelstalige titel is ‘’What Are You Waiting For ?’’. Het drietal is al veel uitgenodigd voor interviews bij diverse stations in binnen en buitenland.



